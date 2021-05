Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba est clairement interpellé pour son avenir !

Publié le 5 mai 2021 à 3h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba est encore incertain pour son avenir. Mais Ole Gunnar Solskjaer affiche sa volonté de voir rester son milieu de terrain français.

L'avenir de Paul Pogba devrait probablement faire parler cet été. Et pour cause, le contrat du milieu de terrain français s'achève en juin 2022 avec Manchester United et les récentes déclarations de Mino Raiola à son sujet n'ont pas calmé les rumeurs. Mais alors qu'il réalise une très bonne fin de saison, Ole Gunnar Solskjaer espère que Paul Pogba restera à Manchester United.

Solskjaer veut conserver Pogba