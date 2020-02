Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba bouge ses pions pour son avenir !

Publié le 27 février 2020 à 5h45 par Th.B.

Déterminé à quitter Manchester United lors du prochain mercato lui qui est pisté par le PSG ainsi que la Juventus et le Real Madrid, Paul Pogba aurait pris les choses en main en coulisses.

Et si après 4 saisons passées à Manchester United Paul Pogba quittait Old Trafford ? Ce serait du moins la volonté du champion du monde tricolore. Le milieu de terrain aurait d’ailleurs prévenu ses coéquipiers et son entourage qu’il voudrait plier bagage à l’occasion du mercato estival. Pour l’accueillir, le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient sur le coup. Conscient de cela, Paul Pogba ne voudrait plus perdre de temps.

Une réunion avec les dirigeants de United pour son transfert ?