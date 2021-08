Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pastore s'enflamme pour l'arrivée de Lionel Messi

Publié le 14 août 2021 à 23h25 par A.D.

Le PSG a réalisé l'immense exploit de recruter Lionel Messi. Présent au Parc des Princes ce samedi soir, Javier Pastore a fait part de son immense plaisir de voir son compatriote argentin rejoindre son ancien club.