Mercato - PSG : Paris se prépare à la catastrophe avec Mbappé

Hugo Chirossel

Alors que son contrat court jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé a une proposition du PSG entre les mains afin de le prolonger. Le club de la capitale n’a pas perdu l’espoir de conserver l’international français, mais veut connaître sa décision le plus vite possible. Les dirigeants parisiens assurent malgré tout leurs arrières et ont un plan sans l’attaquant de 25 ans.

« Mbappé a une proposition entre les mains du PSG . » Comme l’a annoncé le journaliste Fabrice Hawkins dans Rothen s’enflamme sur RMC , le PSG a d’ores et déjà fait une offre de prolongation à Kylian Mbappé. Ce dernier sera libre à la fin de la saison et le club de la capitale veut le conserver, lui qui est toujours annoncé au Real Madrid, dont la proposition est inférieure à celle du PSG.

Mercato - PSG : Une date annoncée pour la signature de Zaïre-Emery https://t.co/n2iiRwjMEn pic.twitter.com/jdFr5mxig8 — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Le PSG est passé à l’action pour Mbappé

« Peu d’éléments ont filtré mais les chiffres ne sont pas éloignés de ce que gagne actuellement l’attaquant. C’est supérieur à ce qu’offre le Real Madrid, qui veut toujours recruter Mbappé. Paris a envie de prolonger Mbappé », a déclaré Fabrice Hawkins. Cependant, le PSG se prépare tout de même à voir Kylian Mbappé partir, et a donc prévu un plan sans lui au sein de son effectif.

Le PSG a un plan avec et sans Mbappé