Mercato - PSG : Paris répond cash sur le feuilleton Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le futur très incertain de Kylian Mbappé au PSG fait actuellement couler beaucoup d’encre, puisque l’attaquant français arrivera au terme de son contrat en juin prochain dans la capitale. Et malgré ce contexte forcément délicat autour de sa star, Luis Enrique affiche une grande sérénité face à la situation et fait parler son expérience.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat à l’issue de la saison au PSG, et difficile de savoir à ce jour ce que décidera le capitaine de l’équipe de France pour son avenir. Le Real Madrid est en embuscade pour tenter de l’attirer libre, et en attendant de savoir quelle sera la décision finale de Mbappé, le feuilleton agite l’actualité du PSG.

Mercato - PSG : C’est confirmé pour le prochain transfert ? https://t.co/ZDEAkS8ZLU pic.twitter.com/LAupvClv2y — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Luis Enrique évoque le cas Mbappé sans sourciller

Interrogé dimanche au micro de Prime Vidéo sur tout le remue-ménage autour du cas Mbappé au PSG, Luis Enrique a répondu cash : « Énervé par tout le tumulte médiatique autour de l’avenir de Kylian Mbappé ? Est-ce que vous savez depuis combien de temps je suis dans l’élite du football mondial. 5 ans à Madrid, 8 à Barcelone, comme joueur. Comme entraîneur, 6 au Barça, à la Roma et au Celta Vigo, j’ai aussi joué au Sporting Gijon », indique l’entraîneur du PSG.

« J’ai l’habitude de ça »