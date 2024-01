Mercato - PSG : Paris lui a brisé son rêve ?

Thomas Bourseau

Ayant définitivement quitté le PSG à l’été 2022 après un prêt à West Ham, Alphonse Areola a tourné la page parisienne à contrecoeur. En effet, comme son ancien entraîneur des gardiens l’a confié au Parisien, le champion du monde 2018 a toujours caressé le désir de s’imposer au Paris Saint-Germain.

Alphonse Areola dispose enfin d’une place de titulaire indiscutable. Prêté de clubs en clubs au PSG, puis ayant partagé les cages parisiennes avec Gianluigi Buffon notamment, le champion du monde 2018 est passé de doublure la saison passée à gardien numéro un à West Ham depuis le début de l’exercice.

«Il avait un plan de carrière : celui de s’imposer dans la capitale»

Les récentes performances d’Alphonse Areola ne sont pas passées inaperçues et notamment face à Arsenal pendant le Boxing Day (2-0) où il a comptabilisé 8 arrêts. Pour l’ancien entraîneur des gardiens du PSG Nicolas Dehon, qui a côtoyé Areola à Paris, ce n’est absolument pas une surprise. D’ailleurs, Alphonse Areola souhaitait s’imposer au Paris Saint-Germain pendant cette période où il voguait de club en club malgré tout. « C’est un garçon posé qui a besoin de repères et d’une ligne directrice. Même quand il était prêté au PSG, il a fait des bonnes saisons parce qu’il avait un plan de carrière : celui de s’imposer dans la capitale ».

«Il n’avait pas cette stabilité avec des gens qui croyaient lui»