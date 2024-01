Mercato - PSG : Paris lâche ses vérités sur cette «offre très agressive»

Thibault Morlain

Après Lucas Beraldo et en attendant Gabriel Moscardo, le PSG aurait d’autres pépites sud-américaines dans le viseur. Ainsi, on parle beaucoup du crack de Palmeiras, Willian Estevao, et dernièrement, c’est le dossier Allen Obando qui a fait beaucoup parler. Mais voilà que le PSG a mis les choses au point à propos de l’Equatorien.

Pour le PSG, les pépites de demain pourrait se trouver en Amérique du Sud. En ce sens, le club de la capitale s’est déjà offert Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo et Gabriel Moscardo devrait suivre prochainement. Mais ça ne serait pas tout. Ainsi, à 17 ans, l’attaquant équatorien du Barcelona SC, Allen Obando aurait tapé dans l’oeil du PSG.



« Ils ont fait une offre »

Si l’on en croit les propos du président du Barcelona SC, le PSG serait d’ailleurs passé à l’attaque pour Allen Obando. Antonio Alvarez a assuré récemment : « C'est vrai qu'il y a le PSG pour Allen Obando. Ils sont extrêmement intéressés. Ils ont fait une offre qui répond aux attentes du club, une offre très agressive ».

La réponse du PSG

Dit-il pour autant la vérité ? Le PSG pourrait bien être utilisé dans ce dossier Allen Obando. En effet, contacté par le10sport.com, le club de la capitale a assuré n’avoir pas bougé pour l’attaquant équatorien.