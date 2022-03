Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a lâché une bombe en interne !

Publié le 1 mars 2022 à 12h45 par B.C.

Malgré sa situation délicate au FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait fait savoir en interne qu’il souhaitait toujours rester en Catalogne.

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal, et annoncé avec insistance au PSG ou en Premier League, Ousmane Dembélé est finalement resté au FC Barcelone malgré le forcing de sa direction, déterminée à récupérer une indemnité de transfert. Ainsi, Ousmane Dembélé se dirige vers un départ libre à l’issue de la saison, et le PSG fait toujours partie des favoris pour l’accueillir. Cependant, tout reste envisageable pour le champion du monde tricolore, y compris un avenir du côté du Camp Nou.

Dembélé envisage toujours un avenir au Barça