Mercato - PSG : Offre démentielle en préparation pour cette piste de Campos ?

En fin de contrat en juin 2024, Rafael Leão est particulièrement convoité sur le marché des transferts. Le joueur de l'AC Milan intéresserait notamment le PSG. Luis Campos aimerait le faire venir dans la capitale française. Mais le conseiller football parisien pourrait bien se faire devancer par une offre colossale dans ce dossier.

Parti du LOSC en 2019, Rafael Leão a franchi un cap à l’AC Milan. Le Portugais est devenu essentiel chez les Rossoneri . Mais ses performances auraient également fait des envieux sur le marché des transferts. Luis Campos aimerait notamment faire venir le joueur de 23 ans au PSG. Toutefois, le conseiller football parisien pourrait se faire devancer par un autre concurrent.

Mercato - PSG : Un transfert à 150M€ plombé par... Zlatan Ibrahimovic ? https://t.co/jnW03iIDj5 pic.twitter.com/AEXaTwsViv — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Chelsea va dégainer pour Rafael Leão

Selon les informations du Corriere dello Sport , Chelsea préparerait une offre colossale pour Rafael Leão. Les Blues prévoiraient de verser une indemnité de transfert supérieure à 100M€ à l’AC Milan, mais aussi un salaire pharaonique au joueur de 23 ans. Le club londonien compterait même prendre en charge les 19M€ que Rafael Leão doit au Sporting CP, à travers quelques bonus facilement atteignables.

Milan en grande difficulté pour la prolongation de Leão