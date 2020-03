Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 22 mars 2020 à 1h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain auraient toujours une chance pour Gaetano Castrovilli, milieu de la Fiorentina.

Federico Chiesa est déjà bien connu par le grand public, mais cette saison, on a pu découvrir un autre talent de la Fiorentina. Il s’agit de Gaetano Castrovilli, qui a profité de la méforme passagère de son coéquipier pour briller... et pour à son tour attirer l’attention des grand d’Europe. Parmi eux, le Paris Saint-Germain, où Leonardo apprécierait particulièrement son profil. Le PSG n’est pas seul, puisque la Juventus, l’Inter et le Napoli seraient également sur le coup. Le principal danger viendrait toutefois de l’AS Roma, qui étudierait actuellement un échange entre Castrovilli et Alessandro Florenzi, actuellement prêté au FC Valence.

Florenzi plombe le dossier Castrovilli