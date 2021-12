Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Pogba !

Publié le 8 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Qualifié de priorité de Manchester United dans le cadre de la succession de Paul Pogba, qui figure dans le viseur du PSG, Federico Valverde pourrait finalement ne pas témoigner d’une offre de la part des Red Devils.

Et si le feuilleton Paul Pogba prenait un gros tournant ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 à Manchester United, le champion du monde tricolore serait susceptible de ne pas renouveler son bail envers le club mancunien. De quoi faire les affaires du PSG et du Real Madrid, les deux cadors européens gardant un oeil attentif sur l’évolution de la situation du milieu de terrain des Red Devils. D’ailleurs, du côté de Manchester United, on songerait déjà à sa succession avec les pistes menant à John McGinn selon The Sun et à Federico Valverde d’après Ok Diario . Le média ibérique confiait même lundi que le joueur du Real Madrid était la priorité de United pour oublier Pogba.

Manchester United n’a pas dégainé pour le successeur de Pogba !

Cependant, à l’instant T, il n’y aurait absolument rien à signaler sur ce dossier. En effet, Manchester United ne préparerait pas d’offre concrète à soumettre au Real Madrid pour le transfert de Federico Valverde qui a perdu sa place de titulaire depuis son retour de blessure. C’est du moins l’information communiquée par le journaliste Fabrizio Romano. Au Real Madrid, on considérerait Valverde comme étant intouchable. Le PSG est donc prévenu en ce qui concerne la succession de Paul Pogba ou du moins, le lien entre Manchester United et Federico Valverde…