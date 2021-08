Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Kurzawa ?

Publié le 25 août 2021 à 15h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait signifié à Layvin Kurzawa qu’il ne compterait pas sur lui cette saison, le latéral gauche français pourrait finalement rebondir… au LOSC !

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG où il avait prolongé il y a un an, Layvin Kurzawa pourrait bien prendre la porte avant la fin du mercato estival ! Mauricio Pochettino aurait en effet indiqué au latéral gauche qu’il ne compterait pas sur lui cette saison avec les présences de Juan Bernat et Abdou Diallo. Et après ses départs avortés du PSG pour Galatasaray et l’OL, Kurzawa pourrait finalement rester en Ligue 1…

Kurzawa au LOSC pour remplacer Reinildo ?