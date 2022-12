Mercato - PSG : N'Golo Kanté a fixé une date cruciale pour son transfert

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec Chelsea, N'Golo Kanté est au coeur d'une bataille colossale entre le PSG et le FC Barcelone. Conscient de la situation, le milieu de terrain français compterait prendre sa décision finale quant à son avenir au mois de janvier, plus précisément lorsqu'il sera totalement remis de sa blessure.

Après sept saisons de bons et loyaux services à Chelsea, N'Golo Kanté pourrait prendre la porte. En fin de contrat le 30 juin, l'international français changera de club librement et gratuitement à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et au FC Barcelone.

N'Golo Kanté ne veut pas penser à son avenir pendant sa blessure

Selon les informations de SPORT , le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour boucler le transfert de N'Golo Kanté en 2023. D'une part, le Barça serait en contact avec l'entourage du joueur depuis plusieurs semaines. Et son travail aurait porté ses fruits. En effet, le club emmené par Xavi pourrait trouver un accord avec le clan N'Golo Kanté au mois de janvier. D'autre part, le PSG serait passé à l'action dernièrement pour le milieu de terrain de 31 ans. A en croire le média espagnol, Luis Campos aurait tâté le terrain sur ce dossier pour que N'Golo Kanté revoit à la hausse ses revendications. Mais quelle est la position de l'ancien pensionnaire de Leicester City ?

N'Golo Kanté va prendre sa décision finale en janvier si...