Mercato - PSG : Neymar vendu à 50 millions l’été prochain ?

Publié le 12 décembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Jordi Farré, l’un des candidats à la présidence du Barça, annonce le recrutement possible de Neymar moyennant un prix de 50 millions. Que faut-il en penser ? Analyse.

Très présent dans les médias catalans ces derniers temps pour promouvoir sa candidature à la présidence du FC Barcelone, Jordi Farré a une nouvelle fois annoncé comme très possible le retour de Neymar, l’un des axes principaux de sa campagne : « Je voudrais signer Neymar. J'ai parlé à leur environnement, ils veulent gagner la Ligue des Champions et ils n'ont pas renouvelé. Ce sera très bon marché de signer Neymar, les revenus de sponsoring augmentent. Pour 45M€ à 55M€, je suis sûr que nous pouvons le signer s'il demande son transfert ».

A six mois de la fin de son contrat oui, sinon…

De manière très claire, Jordi Farré annonce le recrutement possible de Neymar à 50 millions. Que faut-il en penser ? En l’état, la seule option pour que le FC Barcelone puisse avoir le crack brésilien à ce prix, c’est dans le cadre d’un transfert à six mois de la fin de son contrat, donc à l’occasion du mercato de janvier 2022… s’il ne prolonge pas au PSG d’ici là. L’été prochain, alors que le Brésilien n’aura plus qu’un an de contrat, il n’est pas exclu que Paris accepte de discuter de son transfert si d’ici là aucune prolongation n’a été conclue, mais cela ne sera jamais à ce prix. Et si certains membres de l’entourage du joueur ont lâché cette information à Jordi Farré, il est clair que cela constitue un pronostic bien audacieux…