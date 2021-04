Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pourrait avoir un rôle capital pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 15 avril 2021 à 0h45 par B.C.

Comme vous l’a annoncé le 10 Sport, le PSG a obtenu l’accord de Neymar pour une prolongation, mais Leonardo a encore du pain sur la planche pour celle de Kylian Mbappé. Mais au sein du club, on espère que le nouveau contrat signé par le Brésilien aura une incidence sur son jeune coéquipier…

Tous les deux liés jusqu’en juin 2022, Neymar et Kylian Mbappé évolueront-ils encore ensemble au PSG la saison prochaine ? Comme vous l’a annoncé le10sport.com, la prolongation du Brésilien ne fait plus aucun de doute, mais Leonardo est encore loin du compte avec le champion du monde tricolore. Kylian Mbappé souhaite en effet rester maître de son destin et ne s’imagine pas signer un nouveau contrat d’une longue durée qui pourrait l’empêcher de plier bagage quand il le souhaite. Ainsi, les négociations sont actuellement bloquées entre les deux parties, mais au sein du PSG, on espère que la décision de Neymar influencera celle du numéro 7.

La prolongation de Neymar, un atout pour le PSG avec Mbappé ?