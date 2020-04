Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pourrait accueillir un nouveau copain à Paris !

Publié le 21 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Depuis plusieurs mois, le PSG aurait des vues sur Douglas Costa. Et l’ailier brésilien de la Juventus serait bien dans le viseur de Leonardo…

Alors que Neymar, Kylian Mbappe et Angel Di Maria font l’objet de nombreuses spéculations et pourraient quitter le PSG dans les prochains mois, Leonardo prospecte logiquement sur le marché sur le marché des transferts pour attirer du sang neuf en attaque. Ces derniers mois, l’option Douglas Costa (Juventus) a été évoquée pour le PSG, et le compatriote de Neymar pourrait bien se rapprocher du Parc des Princes.

Le PSG ne lâche pas Douglas Costa

Comme l’a révélé Tuttosport lundi, le PSG serait bel et bien intéressé par le profil de Douglas Costa. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, l’attaquant brésilien pourrait donc venir retrouver son compatriote Neymar dans quelques mois au Parc des Princes, et Mauro Icardi pourrait même être inclus dans le deal pour boucler l’arrivée de Douglas Costa au PSG.