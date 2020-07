Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé ont bien aidé sur cet énorme recrutement !

Publié le 4 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Attiré par le PSG durant l’été 2019, d’abord sous la forme d’un prêt, Mauro Icardi a pu compter sur l’aide de Kylian Mbappé et de Neymar pour son intégration.

En toute fin de mercato estival 2019, alors que Leonardo étant en quête d’un renfort offensif pour le PSG, c’est finalement Mauro Icardi qui a débarqué sous la forme d’un prêt avec option d’achat dans la capitale. Le buteur argentin a rapidement trouvé ses marques au PSG, et pourtant, il lui a fallu cohabiter avec d’autres stars en attaque comme Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria. Interrogé dans les colonnes du Parisien vendredi, Icardi s’est confié à ce sujet.

« Ils m’ont aidé à m’intégrer »