Mercato - PSG : Négociations révélées à l’étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé en janvier 2024 au PSG, Gabriel Moscardo est très vite parti en prêt du côté du Stade de Reims. Le jeune Brésilien est annoncé sur le départ cet été et pourrait prendre la direction du Betis Séville. Le club espagnol est sur le coup et a entamé des discussions. Il s'agit de la piste la plus crédible pour le moment.

Jeune milieu défensif de 19 ans, Gabriel Moscardo n'a pour le moment pas eu l'occasion de disputer un match avec le maillot du PSG. Le Brésilien est pisté par le Betis Séville qui s'est rapproché de lui ces derniers jours. Mais il faudra peut-être se rabattre sur d'autres pistes...

Le Betis Séville discute pour Moscardo Comme le révèle le média espagnol spécialiste du club El Desmarque, le Betis Séville a pris contact avec Luis Campos et l'agent de Gabriel Moscardo pour un prêt. Le PSG indique que le club espagnol est en avance dans ce dossier mais il faudra cravacher pour valider l'opération. Un problème de taille s'impose.