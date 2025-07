Mercato - OM : Le vestiaire valide un deal à 15M€ !

La rédaction

L’OM continue d’animer le mercato estival, et un deal de 15 M€ avec Timothy Weah semble proche de se concrétiser. Un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur, et le vestiaire marseillais valide cette potentielle arrivée. Le transfert dépend désormais des négociations finales entre l’OM et la Juventus Turin.

L’OM est sur tous les fronts dans ce mercato estival, et Roberto De Zerbi semble vouloir des renforts à plusieurs postes clés, notamment sur l’aile droite. D’après de nombreuses sources, l’OM aurait, en ce sens, contacté Timothy Weah. L’international américain de la Juventus Turin plairait grandement au coach italien.

Un accord est trouvé Le quotidien italien La Stampa a révélé, ce vendredi, que l’OM aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec le clan du joueur. Il ne resterait plus qu’aux dirigeants marseillais de s’entendre avec la Juventus Turin, qui ne serait ouverte qu’à un transfert sec de 15 M€, ou bien à un prêt assorti d’une obligation d’achat.