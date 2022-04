Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma… Le Qatar veut définitivement trancher !

Publié le 23 avril 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Alors que Keylor Navas a poussé un coup de gueule sur sa situation dernièrement, le PSG ne devrait pas compter le Costaricien ainsi que Gianluigi Donnarumma dans ses rangs la saison prochaine selon la presse transalpine.

Pour la première fois depuis le 13 mars et le succès du PSG face à Bordeaux (3-0), Keylor Navas a été titularisé par Mauricio Pochettino mercredi soir face à Angers. Une nouvelle fois, le Costaricien a gardé sa cage inviolée (3-0) et en a profité pour faire passer un message clair au micro de Canal+. Pour la saison prochaine, il faudra que sa situation sportive change, auquel cas il réfléchirait mûrement à son avenir au PSG alors qu’il est contractuellement lié au club de la capitale jusqu’en juin 2024.

Donnarumma ou Navas, Doha n’en gardera qu’un !