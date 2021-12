Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos... Verratti valide le recrutement XXL de Leonardo !

Publié le 17 décembre 2021 à 20h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a réussi à attirer Lionel Messi, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma vers le PSG. Un recrutement XXL que Marco Verratti a totalement validé.

Pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo s'est montré très actif lors du dernier mercato estival. En effet, le directeur sportif du PSG a réussi à recruter à la fois Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes. Des noms très bien choisis selon Marco Verratti. Lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG, le numéro 6 de Mauricio Pochettino a totalement validé le recrutement XXL de Leonardo.

«Ce sont des grands joueurs, qui avaient déjà marqué l'histoire du football»