Mercato - PSG : Messi, Neymar... Un joueur de l’OM valide le recrutement colossal du Qatar !

Publié le 19 novembre 2021 à 1h45 par La rédaction

L'été dernier, le PSG a encore marqué les esprits en s'attachant les services de Lionel Messi. Un recrutement colossal qui plait notamment à Pau Lopez, nouveau gardien de l'OM.

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a rejoint la liste des mastodontes européens. Le club de la capitale a recruté de nombreuses stars au fil des années, et le dernier mercato estival n’a pas échappé à la règle. Le PSG s'est attaché les services de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. De nouveaux gros noms qui rejoignent Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria, Marco Verratti ou encore Marquinhos. Si de nombreuses personnes n'hésitent pas à critiquer le recrutement du PSG, Pau Lopez a de son côté souligné l'impact positif de ces arrivées.

« Évidemment, l’arrivée de certains joueurs comme Messi, aux côtés de Neymar à Paris, donne de la valeur et de l’intérêt à cette Ligue 1 »