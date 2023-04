Mercato - PSG : Messi négocie déjà à l’étranger !

La rédaction

C'est le feuilleton qui va agiter la fin de saison du Paris Saint-Germain. Voulant se séparer d'un des membres de son trio Messi, Neymar et Mbappé, le PSG avait jeté son dévolu sur Neymar. Mais tout risque de ne pas se passer comme prévu, car Neymar veut rester à Paris et est sous contrat jusqu'en 2027. Pour Lionel Messi, cela semble plus compliqué de le garder, lui dont le contrat expire en juin 2023 et qui parle régulièrement avec un certain Xavi...

Tout paraissait pourtant aller dans le bon sens pour voir Lionel Messi rester en France et au PSG. Après la Coupe du monde victorieuse réalisée par l'Argentin, les discussions pour une prolongation avançaient bien. Mais depuis quelques mois, elles ont pris du plomb dans l'aile, surtout car le FC Barcelone fait le forcing, par le biais de son entraîneur, Xavi, pour faire revenir l'idole du Camp Nou.

Xavi, vraie force de persuasion

D'après des informations de SPORT , Xavi est en première ligne lors des mercatos pour faire venir des joueurs. En effet, il est évoqué que l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, qui en est aujourd'hui l'entraîneur, avait parlé régulièrement à Robert Lewandowski avant que le Polonais ne signe au Barça...

Xavi et Messi, contact permanent