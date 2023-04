Mercato - PSG : Messi-Barcelone, c’est loin d’être fait...

Alexandre Higounet

Depuis une quinzaine de jours, le FC Barcelone multiplie les interventions médiatiques pour louer l’éventualité d’un retour au bercail de Lionel Messi. Ces dernières heures, même Robert Lewandowski a évoqué le sujet en conférence de presse. Comment décrypter ces mouvements du club blaugrana dans les médias ? Analyse.

Ces dernières heures, le FC Barcelone s’est multiplié dans les médias pour lancer des appels en direction de Lionel Messi, dont le retour au Camp Nou est dans l’air en vue de l’été prochain. Rafa Yuste, le vice-président du club blaugrana, avait tout d’abord confirmé l’existence de contacts avec la star argentine, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain : « Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici ».

Lewandowski en personne monte au créneau

Ces dernières heures, Robert Lewandowski est à son tour monté au créneau à l’occasion d’une conférence de presse : « Messi a sa place au Barça et s'il revient, non seulement pour les fans, mais aussi pour les joueurs, ce sera quelque chose d'incroyable. Nous savons que sa place est ici, à Barcelone. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce n'est pas à moi de le demander, mais j'espère que la saison prochaine nous pourrons jouer ensemble. Nous avons besoin de ce type de joueur, c'est certain ».

Le signe que l’affaire est loin d’être bouclée ?

Comment interpréter ces différents appels du pied par médias interposés ? Dans le contexte actuel, une hypothèse se dégage pour expliquer ces sorties médiatiques : elles sont le signe que l’opportunité du retour de Messi existe réellement mais qu’il est aujourd’hui loin d’être concrétisé, probablement du fait du grand écart financier entre les espérances de Lionel Messi et les possibilités du Barça. Les appels du pied médiatique, dont celui non négligeable d’une star comme Robert Lewandowski, pourraient donc avoir pour objet d’inciter Messi à faire un pas pour rendre ce retour possible.