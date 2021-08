Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi a choisi son numéro !

Publié le 10 août 2021 à 16h42 par La rédaction mis à jour le 10 août 2021 à 16h44

Le futur joueur du PSG Lionel Messi a tranché concernant son nouveau numéro. Il portera le numéro 30.