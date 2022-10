Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé veut partir, voilà ce qu’il reproche à Al-Khelaïfi

Publié le 12 octobre 2022 à 21h15

Prolongé jusqu’en 2024 en mai dernier, Kylian Mbappé n’aura pas tardé à remettre son avenir au centre des discussions. L’attaquant du PSG aurait demandé à quitter le club dès cet hiver. Sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi est au point mort, il lui reproche des promesses non-tenues, des paroles en l’air et d’incarner… la trahison !

Il y a cinq mois, Kylian Mbappé venait sceller un feuilleton totalement fou en prolongeant son contrat avec le PSG. Après avoir hésité entre le Real Madrid et le club de la capitale pendant plus d’un an, l’international français a choisi de rester au PSG. Cependant, cinq mois plus tard, Mbappé regretterait déjà son choix.

Kylian Mbappé veut partir cet hiver

En effet, Kylian Mbappé voudrait partir dès cet hiver, lui qui reproche à Nasser Al-Khelaïfi de ne pas avoir tenu les promesses faites l’été dernier. En plein mois d’octobre, le PSG se retrouve dans une situation bien dérangeante.

Nasser Al-Khelaïfi s’est mis sa star à dos