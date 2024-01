Mercato - PSG : Mbappé va faire une erreur, Haaland va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché entre une prolongation au PSG ou une signature libre au Real Madrid. Néanmoins, Antoine Simmoneau n’a pas manqué d’insister sur le fait que l’attaquant des Bleus commettrait une erreur en refusant de signer au Real. Ce qui pourrait profiter à Erling Haaland.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler, deux options semblent être envisageables pour le crack de Bondy, à savoir une prolongation au PSG ou un départ libre, probablement vers le Real Madrid. Selon Antoine Simmoneau, c'est d'ailleurs la seconde option qui prend de l'ampleur. Le journaliste considèrerait même qu'il ferait une erreur en refusant le Real.

Mercato - PSG : Mbappé a reçu deux offres ! https://t.co/aJHB1yjCOa pic.twitter.com/gRWxmcEIye — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

«Ce serait une erreur de rester»

« Je le vois plus sur le départ. Ce serait une erreur de rester. S'il veut vraiment être numéro un, il devrait aller à Madrid. Ici, il a déjà tout gagné et il évolue dans un championnat où l'on sait qui va gagner avant même que la compétition ne commence. Je pense qu'il a compris qu'il avait perdu deux ans de sa carrière en restant ici pendant cette période », assure le journaliste de L’EQUIPE dans des propos accordés à AS , avant d’estimer que si Kylian Mbappé reste au PSG, Erling Haaland en profitera.

«Si Mbappé n'y va pas, Haaland y ira»