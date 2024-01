Mercato - PSG : Mbappé s'en va, catastrophe à Paris ?

Jean de Teyssière

Le PSG a vécu une saison 2022-2023 record au niveau de son chiffre d'affaires avec 802M€ générés. Cette saison pourrait également être prolifique, puisque le PSG a beaucoup vendu et a remporté de nombreux revenus commerciaux. Mais l'avenir financier du PSG est lié à celui de Kylian Mbappé car en cas de départ de son meilleur buteur, les revenus engendrés pourraient devenir moins importants.

Le Real Madrid est le club européen qui a généré le plus gros chiffre d'affaires la saison dernière avec 831M€. Manchester City est juste derrière, avec 826M€ et le PSG se retrouve troisième, son chiffre d'affaires de la saison 2022-2023 avoisinant les 802M€. Si la tendance devrait être à une hausse cette saison, les prochaines années pourraient être plus compliquées.

Le futur de Mbappé encore flou

Partira ou partira pas ? Kylian Mbappé laisse le flou entourer son avenir. Alors que le Real Madrid semble être en pole position pour accueillir le Bondynois, le PSG garderait toujours en tête de prolonger son attaquant. En fin de contrat en juin prochain, sa décision n'a toujours pas été prise et elle aura dans tous les cas un sérieux impact sur les caisses parisiennes.

Le départ de Mbappé va plomber les caisses parisiennes