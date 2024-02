Mercato - PSG : Mbappé se fait recaler en Espagne

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé est déjà annoncé sur le départ en direction du Real Madrid pour l’été 2024. De son côté, le FC Barcelone vient de faire une annonce très claire sur le cas Mbappé, assurant qu’il ne prendrait pas le risque financier de recruter la star du PSG.

Ça sent la fin pour Kylian Mbappé au PSG ! Le capitaine de l’équipe de France arrive au terme de son contrat dans la capitale, et selon les dernières révélations du Parisien , Mbappé aurait déjà acté son départ à l’issue de la saison pour s’engager librement avec le Real Madrid qui le courtise depuis tant d’années. La fin d’un long feuilleton pour le PSG…

Mbappé a la cote

En plus du Real Madrid, Kylian Mbappé a été annoncé comme une piste plausible pour beaucoup d’autres cadors étrangers ces derniers mois. En effet, il ne paraît pas impossible d’imaginer que Liverpool, le Bayern Munich, Chelsea ou encore le FC Barcelone se positionnement également pour récupérer libre la star du PSG. Mais encore faut-il assumer son salaire.

Barcelone n’ira pas sur lui