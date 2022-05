Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé dévoile les coulisses de son feuilleton interminable !

Publié le 24 mai 2022 à 0h30 par La rédaction

Désormais sous contrat avec le Paris Saint-Germain pour les 3 prochaines saisons, Kylian Mbappé a reçu beaucoup de pression tout au long de ce dossier, une chose normale selon lui.

Le dossier Kylian Mbappé aura duré de très longues semaines avant d’arriver à son dénouement. Finalement, le Bondynois a décidé de rester au Paris Saint-Germain, club auquel il est désormais lié jusqu’en 2025. Toutefois, le joueur de 23 ans a négocié pendant longtemps avec le champion de France et le Real Madrid avant de faire un choix. Une attente qui lui a valu de recevoir beaucoup de pression des deux parties, notamment des supporters. Toutefois, selon l’international français, cela est normal, et fait partie de la vie de footballeur.

« La pression fait partie du travail »

Invité du journal télévisé de TF1 , Kylian Mbappé a évoqué la pression qui lui a été mise tout au long de ce dossier : « Il faut accepter qu’on fait partie d’un monde où il y a des sommes astronomiques. Après on reste tout de même des êtres humains, quand je rentre chez moi le soir, je ne pense pas à mon salaire. Je pense juste à profiter de la vie avec mes amis et ma famille, à l’instant présent. Après on a aussi des droits en tant que personnalité publique, donc la pression fait partie du travail. »