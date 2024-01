Mercato - PSG : Mbappé prépare une surprise pour son transfert ?

Pierrick Levallet

Alors que son contrat avec le PSG arrive à son terme en juin prochain, Kylian Mbappé vit peut-être sa dernière saison dans la capitale. La star de 25 ans aurait l'embarras du choix pour son avenir, le Real Madrid continuant de pousser pour le signer. Mais l'international français pourrait également opter pour une autre destination.

Du haut de ses 25 ans, Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui sur le marché des transferts. Le capitaine de l’équipe de France est libre de négocier avec qui elle veut depuis ce lundi 1er janvier, son contrat avec le PSG arrivant à son terme à l’issue de la saison. Mais les dirigeants parisiens, qui aimeraient le voir rester, ne sont pas seuls sur ce dossier.

Mercato - PSG : Mbappé a pris une première grande décision ! https://t.co/zc0GWfCKlw pic.twitter.com/Qfnt7elb2k — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Le Real Madrid court toujours après Mbappé

En effet, le Real Madrid continue de suivre assidument la situation de Kylian Mbappé. Florentino Pérez espère le voir signer chez les Merengue malgré le fiasco de mai 2022. Toutefois, l’international français aurait une autre option pour son avenir. Et il pourrait créer la surprise sur le mercato.

Liverpool en embuscade