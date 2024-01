Mercato - PSG : Mbappé prend la parole, une stratégie est mise en place ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ces derniers jours, Kylian Mbappé a fait parler de lui à travers plusieurs entretiens accordés à des médias différents. Une exposition étonnante alors que l’attaquant du PSG, actuellement dans sa dernière année de contrat, préfère parfois se montrer discret. De son côté, Bruno Salomon, journaliste à France Bleu, estime qu’il ne faut pas forcément y voir un lien avec son avenir incertain.

Jeudi soir, France 2 diffusait un numéro d’ Envoyé Spécial consacré à Kylian Mbappé et son association IBKM . L’attaquant du PSG s’est confié comme rarement sur son mode de vie et son engagement associatif en compagnie notamment de sa mère Fayza Lamari. Le même jour, une interview de Kylian Mbappé à paraître prochainement dans le magazine GQ était révélée, tandis qu’un entretien accordé à Prime Video avait été diffusé le week-end dernier. Une surexposition qui a pu étonner, alors que le contrat de Mbappé avec le PSG arrive à expiration au terme de la saison. Faut-il y voir un lien ? Bruno Salomon a livré son analyse.

La grande campagne médiatique de Mbappé

« L’interview d’Envoyé Spécial, c’était calé depuis très longtemps déjà. On sent que la fondation de Kylian Mbappé a été investie dans ce reportage. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que l’interview de GQ a été faite au mois de novembre dernier. Couverture achetée par un sponsor partenaire. En Asie ils ont mis Kang-In Lee et là ils ont mis Kylian Mbappé. C’est eux qui ont choisi de sortir ça en janvier. Et pour l’interview de Prime Video, c’était une obligation. Le meilleur joueur du mois UNFP doit faire un entretien avec le Prime Vidéo. Comme il ne l’a pas fait en novembre, il a dû le faire pour le mois de décembre », détaille le journaliste de France Bleu sur La Chaîne L’Équipe.

« Je pense qu’il y a une communication pour retrouver de la lumière »