Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe pas alerté de l’offensive à venir du Real ? La réponse !

Publié le 25 août 2021 à 23h40 par La rédaction

En France, certains médias affirment que Kylian Mbappe n’était pas au courant de l’offre transmise au PSG en début de semaine par le Real. Faut-il y croire ? Analyse.

Selon certains médias, Kylian Mbappe, s’il savait que le Real Madrid transmettrait une offre au PSG, n’était pas au courant du moment où elle allait arriver, et qu’en conséquence, il n’était pas alerté que le club merengue allait bouger ces dernières heures. De même, Mbappe n’aurait jamais discuté de manière officielle avec le Real. Que faut-il en penser ?

Difficile à croire…

Si rien ne permet d’affirmer que ces éléments sont inexacts, ils apparaissent pour le moins surprenants... En effet, on voit mal, dans un dossier aussi stratégique, le Real Madrid tenir l’entourage du joueur à l’écart de son plan de bataille et de son timing… De même, on imagine mal que le Real n’ait pas déjà bien balisé le terrain contractuel avec Mbappe avant de se lancer dans une offensive de dernière minute en direction du PSG…