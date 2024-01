Mercato - PSG : Mbappé lâche une punchline sur son contrat !

Thomas Bourseau

Capitaine de l’équipe de France et star incontournable du PSG où il bénéficie d’un contrat en or jusqu’en juin prochain pour le moment, Kylian Mbappé ne s’est pas caché de l’importance de ses revenus pour France Télévisions. Au contraire, Mbappé a fièrement assumé et ce, pour une raison précise.

Kylian Mbappé a signé au PSG à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco. Et depuis, le champion du monde a signé une juteuse prolongation de contrat au printemps 2022 alors que tout portait à croire qu’il signerait au Real Madrid.

Kylian Mbappé évoque ses revenus exceptionnels

Grâce audit contrat, Mbappé a perçu une prime de fidélité avoisinant les 70M€ à l’aube de l’automne 2022, sans oublier les divers bonus promis par le Paris Saint-Germain qui font considérablement gonfler ses revenus. De quoi gêner Mbappé ? Absolument pas comme il l’a révélé à France Télévisions pour Envoyé Spécial en lâchant une punchline.

Mercato - PSG : Mbappé prend la parole, le feuilleton continue ! https://t.co/D16tPgUYHr pic.twitter.com/E23tjulKXm — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

«Je mérite l’argent que je gagne. Je ne l’ai volé à personne»