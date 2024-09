Mercato - PSG : Mbappé en colère à cause de deux autres stars !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’EQUIPE a consacré un large dossier sur les coulisses du départ avorté de Kylian Mbappé du PSG en 2022, alors que l’attaquant français avait déjà souhaité claquer la porte à cette époque. Il aurait été mécontent des transferts avortés de Robert Lewandowski et Bernardo Silva, qui lui avaient pourtant été promis par la direction du PSG.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG cet été, Kylian Mbappé a donc réalisé son rêve en rejoignant enfin le Real Madrid qui le courtisait depuis sa plus tendre enfance. Un nouveau départ pour l’attaquant de l’équipe de France, qui aurait d’ailleurs tout fait pour quitter le PSG bien avant ce mercato estival 2024.

Mbappé voulait partir en 2022

Selon les révélations de L’EQUIPE, le torchon a véritablement commencé à brûler dès l’été 2022 entre Kylian Mbappé et le PSG. Il avait pourtant prolongé au mois de mai son contrat avec le club de la capitale, mais aurait par la suite été très mécontent que les promesses formulées par ses dirigeants et les engagements en terme de recrutement n’aient pas été tenus.

Lewandowski, Bernardo Silva… Le PSG a tout raté

Kylian Mbappé attendait en effet que plusieurs grands noms ne viennent renforcer les rangs du PSG, et notamment Robert Lewandowski et Bernardo Silva selon L’EQUIPE. Finalement, aucune de ces deux stars n’a signé dans la capitale, ce qui a provoqué la colère de la star tricolore et initié la procédure de divorce avec le PSG.