Mercato - PSG : Mbappé annonce sa prochaine destination !

Vainqueur de la Coupe de France avec le PSG samedi soir face à l'OL, Kylian Mbappé disputait donc son tout dernier match sous la tunique du club de la capitale avant de s'engager avec le Real Madrid cet été. Mais en attendant sa signature, l'attaquant de 25 ans annonce sa prochaine destination : le rassemblement avec l'équipe de France pour l'Euro.

Après une belle histoire qui aura duré sept ans, Kylian Mbappé a mis un terme samedi soir à son aventure au PSG lors de la finale de la Coupe de France face à l'OL (2-1). Le capitaine de l'équipe de France va s'engager très prochainement avec le Real Madrid, mais en attendant, Mbappé va prendre la direction de Clairefontaine pour le rassemblement des Bleus comme il l'a indiqué samedi soir au micro de beiNSPORTS après la victoire du PSG.

L'émotion de Mbappé

« Tu ressens un peu plus le poids des choses parce que tu réalises que c'est vraiment terminé. Avant, quand j'ai fait mes adieux au Parc, il restait encore des choses donc tu restais concentré sur ce qui t'attend. Maintenant, avec le PSG, je n'ai plus rien mais je suis très content d'avoir pu finir avec un trophée. Cela caractérise vraiment l'identité de ce club, c'est un club qui a toujours gagné des trophées et qui continuera à en gagner. Je suis content d'avoir fait partie de cette histoire, et de l'avoir marquée un petit peu je pense (sourire) », a indiqué Mbappé, avant d'annoncer sa destination dans les jours à venir.

« Je vais déjà aller avec la sélection »