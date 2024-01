Mercato - PSG : Mbappé a vendu la mèche pour son avenir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret dans les médias habituellement, Kylian Mbappé enchaîne pourtant les interviews depuis le début de l'année. Une situation qui interpelle compte tenu de sa situation contractuelle et des rumeurs concernant son avenir. Par conséquent, certains observateurs estiment qu'il s'agit d'une stratégie pour préparer son départ du PSG. Un plan de com' bien rôdé.

habituellement très rare dans les médias, Kylian Mbappé a enchaîné les interviews durant le mois de janvier. Il a d'abord évoqué ses plus beaux buts en Ligue 1 au micro de Prime Vidéo après l'obtention de son titre de meilleur joueur de L1 en décembre, avant d'accorder une interview plus large à GQ . Enfin, l'attaquant du PSG a également été cœur d'une enquête d' Envoyé Spécial durant laquelle il a notamment évoqué son association. Des prises de parole qui se font alors que son avenir est au coeur des débats. Et pour Bruno Salomon cela n'a rien d'anodin.

Mbappé enchaîne les interviews

« L’interview d’Envoyé Spécial c’était prévu depuis très longtemps déjà. La fondation de Kylian Mbappé a été investie dans ce reportage. Mais l’interview de GQ a été faite au mois de novembre dernier. Couverture achetée par un sponsor partenaire. En Asie ils ont mis Kang-In Lee et là ils ont mis Kylian Mbappé. C’est eux qui ont choisi de mettre ça en janvier. Et pour l’interview de Prime Video, le meilleur joueur du mois doit faire un entretien avec le média », explique le journaliste de France Bleu sur le plateau de L'EQUIPE de Greg , avant d'en rajouter une couche.

«Il y a une communication pour retrouver de la lumière»