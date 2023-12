Mercato - PSG : Mbappé a choisi son prochain club, voilà sa décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les prochains jours, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec l'équipe de son choix. Le joueur français devrait en profiter pour discuter avec le Real Madrid d'une possible arrivée en Liga à la fin de la saison. Selon la presse espagnole, la star du PSG aurait pris la décision de quitter le PSG et pourrait l'officialiser lors d'une discussion avec Florentino Perez.

Le dossier Kylian Mbappé pourrait prendre un tournant décisif dans les prochains jours. Dès le 1er janvier, le joueur français sera libre de discuter avec l'équipe de son choix. Le PSG aurait prévu d'entamer des discussions avec sa star pour évoquer une prolongation de contrat. Mais dans le même temps, Mbappé devrait être contacté par le Real Madrid comme l'a expliqué Ramon Alvarez de Mon.

Perez va contacter Mbappé

« Cette semaine, le Real Madrid va préparer tout ce qui est nécessaire pour que la semaine prochaine, on puisse avoir le résultat final du transfert de Mbappé. C’est quoi tout le nécessaire ? Tout ce qui concerne le contrat. Le Real Madrid se prépare car la semaine prochaine, quand on sera en janvier, il est planifié que Florentino Pérez appelle Mbappé pour lui poser une question : Veut-il toujours signer au Real Madrid ? Florentino Pérez espère une réponse catégorique. S’il dit « non pas maintenant », ça sentira très mauvais » a confié le journaliste espagnol sur Youtube.

Mbappé pourrait dire oui au Real Madrid