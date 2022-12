Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour ce transfert réclamé par Neymar

Alors que Luis Campos multiplie les pistes sur le marché des transferts pour trouver des renforts offensifs à intégrer à l'effectif de Christophe Galtier, Nasser Al-Khelaïfi serait également passé à l'action. Le président du PSG en pincerait pour Gabriel Martinelli et pousserait pour le faire venir dans la capitale. Cependant, le Brésilien aurait opté pour une autre option pour son avenir.

Ce n’est plus un secret, le secteur offensif manque cruellement de profondeur au PSG. Les options de Christophe Galtier en attaque sont assez limitées derrière le trio composé de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le club de la capitale aimerait donc obtenir du renfort à certains postes offensifs. Luis Campos multiplierait les pistes sur le marché des transferts. Et même les dirigeants qataris seraient passés à l’action dans ce chantier.

Comme révélé par Média Foot récemment, Nasser Al-Khelaïfi pousserait pour attirer Gabriel Martinelli au PSG. Le président du club de la capitale serait en contact avec les agents du Brésilien qui brille à Arsenal, et Neymar serait favorable à la venue de son coéquipier en sélection. Cependant, Gabriel Martinelli devrait opter pour une autre option pour son avenir.

🚨🤝 #Arsenal and Gabriel #Martinelli have reached an agreement for the extension of the contract of the 🇧🇷 player. #AFC✍🏻🗣️ A new 5-year deal - with a salary set at around £180K a week - was signed. Next week, the official announcement is expected.🐓⚽ @stevek9KS1TV #Transfers pic.twitter.com/67gaEiKwXk