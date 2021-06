Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos et Kimpembe bientôt menacés ?

Publié le 21 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Raphaël Varane aurait été directement approché par Leonardo. Ce qui pourrait, à terme, menacer Marquinhos ou Presnel Kimpembe…

L’année dernière, la direction du PSG s’est assuré de la présence de ses cadres défensifs en prolongeant Marquinhos (juin 2024) et quelques mois plus tard Presnel Kimpembe (juin 2024). Des opérations bien calculées, d’autant que Leonardo a laissé filer Thiago Silva libre l’été dernier, mais le directeur sportif du PSG reste néanmoins très attentif aux bonnes affaires. Et une star du Real Madrid pourrait venir concurrencer Marquinhos et Kimpembe cet été…

Le PSG s’active pour Varane

Comme l’a annoncé Foot Mercato dimanche, Leonardo aurait pris contact avec l’agent de Raphaël Varane ainsi qu’avec le Real Madrid pour tenter de recruter le défenseur central de l’équipe de France, qui n’a plus qu’une seule année de contrat en Espagne. D’ailleurs, le Real Madrid aurait lâché une réponse positive au directeur sportif du PSG et n’exclut clairement pas l’idée de vendre Varane cet été. Marquinhos et Presnel Kimpembe pourraient donc voir débarquer un concurrent de premier choix cet été…