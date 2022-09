Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos prépare son offensive pour ces deux stars

Publié le 14 septembre 2022 à 21h10 par Bernard Colas

Arrivés au Paris Saint-Germain à l’été 2021, Lionel Messi et Sergio Ramos n’ont pas connu des débuts faciles dans la capitale française, mais les deux anciennes stars du championnat espagnol se montrent sous un meilleur jour depuis le début de la saison, incitant l’écurie parisienne à envisager une prolongation.

À l’été 2021, le PSG réalisait un très gros coup sur le papier en s’attachant les services de Lionel Messi et Sergio Ramos, sans débourser la moindre indemnité de transfert. Les deux joueurs étaient en effet libres après la fin de leur contrat respectif avec le FC Barcelone et le Real Madrid. Cependant, le résultat n’a pas vraiment été concluant sur le plan sportif, Sergio Ramos enchaînant les rendez-vous à l’infirmerie tandis que Leo Messi ne s’est pas montré sous son meilleur jour malgré ses 11 buts et 15 passes décisives en 34 matches. L’avenir des deux joueurs suscitait alors quelques interrogations, mais la situation a radicalement changé depuis le début de saison.

La métamorphose de Sergio Ramos

Un retournement de situation qui concerne particulièrement Sergio Ramos, qui n’était apparu qu’à 13 reprises la saison dernière. A ce jour, le défenseur espagnol a déjà pris part à 9 rencontres, apparaissant comme un titulaire indiscutable dans l’équipe de Christophe Galtier. En interne, Sergio Ramos s’est donc naturellement imposé comme l’un des tauliers du groupe, incitant le PSG à envisager sa prolongation, alors que son contrat court jusqu’en fin de saison. Un scénario vu d’un bon œil par le principal intéressé selon RMC , bien que le club souhaite avant cela obtenir des garanties sur son niveau et son état physique.

