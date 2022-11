Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prépare le terrain pour un coup en or

Publié le 2 novembre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

Luis Campos gère la section sportive du PSG depuis le mois de juin. Et bien que le conseiller football n’ait pas pu mener à bien le mercato qu’il espérait cet été, cela lui a quand même permis de poser certaines bases.

Au cours du dernier mercato estival, Luis Campos avait été interpellé par Christophe Galtier pour injecter du sang neuf dans le secteur offensif du PSG après le départ d’Arnaud Kalimuendo. Le nom de Marcus Rashford a été lié au PSG, lui qui figurerait dans les petits papiers du conseiller football du Paris Saint-Germain.

Campos pense à Rashford depuis l’été dernier

Mais finalement, l’international anglais est resté à Manchester United et ce, malgré l’intérêt de Luis Campos et bien que son contrat arrivera à expiration en juin prochain. Pour autant, tout ne serait pas perdu pour le PSG dans le dossier Rashford.

Ça discute pour Rashford au PSG