Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos a tenté un coup avant Renato Sanches

Publié le 5 septembre 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Avant de boucler le transfert de Renato Sanches au PSG pour 15M€ début août, Luis Campos ciblait en priorité un autre profil en Ligue 1 : Seko Fofana, le capitaine du RC Lens. Mais les aspects financiers du dossier ont rapidement refroidi les ardeurs du conseiller sportif du PSG.

« Le transfert de Renato a été long, sa préparation a été tronquée. Il n'a pas fait les matches de préparation donc sa charge de travail a été inférieure à ce que l'on a pu faire de notre côté. Il me semble relâché, bien intégré. Il a retrouvé ici certains compatriotes, des gens avec qui il a l'habitude de travailler », confiait récemment Christophe Galtier au sujet de Renato Sanches, son ancien protégé du LOSC, qu’il a retrouvé au PSG cet été après un transfert à 15M€.

Sanches en terrain conquis

En plus de Galtier, Renato Sanches a donc retrouvé au PSG un certain Luis Campos, dirigeant qu’il connaît particulièrement bien puisqu’il avait à l’origine de son arrivée au LOSC à l’époque. Et pourtant, son compatriote portugais n’était pas sa priorité au milieu de terrain sur ce mercato…

Mercato - PSG : Campos a tenté un énorme transfert en Ligue 1 https://t.co/LHmJIaGhpE pic.twitter.com/g7VWvWhbRZ — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Campos voulait Fofana en priorité

Comme l’a annoncé Téléfoot dimanche, le PSG était surtout très chaud au départ pour recruter Seko Fofana, et Campos avait d’ailleurs approché le RC Lens qui réclamait pas moins de 40M€ pour le milieu de terrain ivoirien de 27 ans. Et c’est alors que le conseiller sportif du PSG s’est tourné vers Renato Sanches, recruté pour seulement 15M€.