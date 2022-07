Mercato - PSG : Luis Campos peut encore boucler le transfert de Scamacca

Foot - Mercato - PSG

Arrivé cet été au PSG, Luis Campos a vite ciblé plusieurs joueurs en attaque pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Hugo Ekitiké vient de signer mais Gianluca Scamacca, le buteur de Sassuolo, était la première idée. Finalement, l’international italien a tapé dans l’œil de West Ham. Mais depuis, le dossier se serait refroidi en raison d’un blocage avec l’agent du joueur.

Après Vitinha, le PSG a officialisé l’arrivée d’Hugo Ekitiké en provenance du Stade de Reims. L’attaquant français a été prêté un an avec une option d’achat qui serait obligatoire. Un transfert qui confirme les ambitions du PSG qui veut rajeunir son effectif et recruter moins de joueurs « bling-bling ». Mais avant l’officialisation du transfert d’Ekitiké, c’est Gianluca Scamacca qui était à un pas de Paris.

L’attaquant italien était même attendu en fin de semaine dernière pour être du voyage au Japon… Finalement, le PSG a temporisé sur ce dossier. Luis Campos a senti l’opportunité avec Ekitiké, un choix qui parle un peu plus à Christophe Galtier. Et pendant ce temps, un autre prétendant s’est lancé sur Scamacca.

💥 #WHUFC close to agreeing permanent Armando Broja deal - something the player really wanted. Indication is West Ham may pull out of Gianluca Scamacca move, although signing both strikers not 100% off the table.✍️ w @GraemeBailey | @90min_Football https://t.co/0mM8P4I2vA