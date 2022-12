Mercato - PSG : Lionel Messi est enfin fixé pour son grand retour au Barça

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi va devoir prendre une décision pour son avenir. Et bien qu'il ne devrait répondre aux offres avant la fin de la Coupe du monde, l'international argentin est annoncé du côté du FC Barcelone. Néanmoins, malgré la volonté de certains membre du club blaugrana, dont Xavi, cela semble de plus en plus improbable.

En pleine Coupe du monde, Lionel Messi se tourne déjà vers la suite de la compétition puisque l'Argentine a validé son billet pour les huitièmes de finale lors desquels l'Albiceleste affrontera l'Australie. Mais rapidement, La Pulga va devoir réfléchir à son avenir puisque son contrat au PSG prend fin en juin prochain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a d'ailleurs donné son feu vert à Luis Campos pour entamer les discussions en vue d'une prolongation de Lionel Messi.

🇫🇷🇵🇱Szczęsny est prêt pour son duel avec Mbappé 👇 pic.twitter.com/bldyiMwm04 — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

Le Barça croit au retour de Messi

Mais d'autres options sont sur la table pour Lionel Messi. En effet, du côté du FC Barcelone, on rêve d'un retour de La Pulga comme l'a récemment annoncé Xavi. « Est-ce que j’aimerais entraîner Messi ? Si Messi veut revenir au Barça à un moment donné, c'est sûr, qui n'aimerait pas l'entraîner ? Il est toujours le numéro un », assurait l'entraîneur du Barça. De son côté, Jordi Cruyff, directeur sportif du club blaugrana, se montrait plus mesuré : « Barcelone et Messi doivent être à nouveau ensemble un jour. C'est clair, peut-être après la fin de sa carrière professionnelle... mais le Barça et Messi méritent un dernier câlin, une dernière danse ensemble . »

Mais le PSG reste favori