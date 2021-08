Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est attendu au tournant après son transfert…

Publié le 31 août 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Recrue phare du mercato estival au PSG, Lionel Messi devra monter en puissance dans les semaines à venir comme lui a explicitement demandé Mauricio Pochettino après la victoire à Reims.

Dimanche soir, la Ligue 1 et plus particulièrement le PSG ont vécu un événement de taille à Reims : la première apparition officielle de Lionel Messi avec la tunique parisienne, lui qui est arrivé libre cet été après la fin de son contrat au FC Barcelone. Entré en jeu après l’heure de jeu à la place de Neymar, Messi a semblé plutôt en jambes sans pour autant éclabousser de tout son talent cette rencontre. Et Mauricio Pochettino a fait passer un message à sa nouvelle star du PSG après le match, au micro de Prime Video Sport.

« On attend Messi au meilleur de sa forme »