Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a snobé un cador européen pour le Qatar

Publié le 9 novembre 2022 à 01h15

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi n’a pas pu prolonger au FC Barcelone. L’Argentin est ainsi arrivé libre au PSG. Cependant, le joueur d’aujourd’hui 35 ans aurait très bien pu rester en Espagne. Un autre prétendant au titre en Liga s’était manifesté pour le récupérer.

À l’été 2021, c’est un énorme coup de tonnerre qui a retenti sur le mercato. En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi n’a jamais pu prolonger. C’est donc avec le coeur lourd que La Pulga a quitté son club de toujours. Le PSG s’est immédiatement positionné sur le dossier a été plus rapide que ses concurrents. Résultat, Lionel Messi a débarqué dans la capitale, aux côtés de Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria, dans une Ligue 1 qui lui est totalement inconnue.

Mercato - PSG : Leo Messi reçoit un énorme message pour son transfert https://t.co/8orL0ZXuZm pic.twitter.com/USk73zUATb — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

Messi a recalé l’Atlético de Madrid

Par ailleurs, Lionel Messi aurait très bien pu rester en Espagne. En effet, l’Atlético de Madrid avait tenté sa chance pour le septuple Ballon d’Or. « Diego Simeone a demandé à Luis Suarez de regarder si son ancien coéquipier était disponible. La réponse était amicale, mais ferme - non. Messi ne voulait pas jouer l’un des rivaux du FC Barcelone en Liga » explique le journaliste Guillem Balague dans la biographie de Lionel Messi.

Après une saison en demi-teinte, Messi rayonne au PSG