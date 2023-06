Thomas Bourseau

Outre Al-Hilal qui aimerait oublier l’échec Lionel Messi grâce à une éventuelle arrivée de Neymar, le Brésilien fait tourner la tête de Chelsea. D’ailleurs, le PSG apprécierait la razzia du championnat saoudien à Chelsea, ce qui pourrait jouer en sa faveur pour le transfert de Neymar chez les Blues.

Neymar ne semble plus être le bienvenu au PSG. Et ce n’est pas le10sport.com qui vous dira le contraire. Le 6 juin dernier, nous vous révélions une prise de contact entre Chelsea et les parties concernées a eu lieu dans le cadre d’une opération pour Neymar. Il était souligné par nos soins que comme l’été dernier, le Paris Saint-Germain avait à coeur de se séparer de Neymar avant la clôture du mercato actuel.

Pour vendre Neymar à Chelsea, le PSG attend un coup de main de l’Arabie saoudite

Pour parvenir à ses fins dans le dossier Neymar, le PSG espérerait que le dégraissage conséquent de Chelsea et notamment grâce à l’Arabie saoudite qui a mis la main sur divers joueurs des Blues dont N’Golo Kanté, que cela permettrait à Chelsea d’avoir les fonds suffisants et d’avoir libéré suffisamment de masse salariale afin d’accueillir Neymar d’après The Athletic.

Neymar - PSG : Une nouvelle polémique surréaliste éclate https://t.co/5S6GtgDv45 pic.twitter.com/dzfu2qW63c — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

Le PSG ne doit pas jouer avec le feu pour le dossier Neymar