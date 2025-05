Mercato - PSG : Licencié par le Qatar, il met les choses au point !

En 2011, au moment du rachat du PSG par le Qatar, Antoine Kombouaré est l’entraîneur du club de la capitale. Il ne restera toutefois pas longtemps puisque le Kanak a fini par être licencié au beau milieu de la saison pour laisser la place à Carlo Ancelotti. Un coup du sort rapidement digéré par l’ancien entraîneur du PSG.

Interrogé par Le Figaro, Antoine Kombouaré est revenu sur son licenciement du PSG . Et contrairement à ce que certains ont pu penser, ça n’a pas été si dur à vivre pour le Kanak. « Ça n’a jamais été douloureux. Et je ne dis pas cela parce que le temps atténué mon sentiment. Je savais que c’était inéluctable. Le club venait d’être racheté par le Qatar. Je ne dois jamais être l’entraîneur parce que dans ces cas-là, quand arrive un nouvel actionnaire, il amène un président, un directeur sportif, un entraîneur », a d’abord confié Kombouaré .

« J’ai compris très vite »

Celui qui a récemment été remercié par le FC Nantes a ensuite fait savoir : « On m’a demandé d’aller pour rencontrer Tamim ben Hamad Al Thani, qui n’était pas encore l’Emir du Qatar. A la base, je ne voulais pas y aller, je me disais que ça ne servait si c’était pour signifier mon licenciement. Et finalement, non. Mais dans ma tête, je savais que… voilà. J’ai compris très vite. La seule déception, c’est qu’on était premiers en décembre. Mais peut-être que dans leur esprit, imaginant qu’on aurait fini champion à la fin de la saison, ça aurait été compliqué de m’enlever. (…) J’étais déçu parce qu’ils auraient pu me laisser finir la saison. Mais une fois que c’est fait, j’ai pensé à autre chose. Ce n’est que du foot ».