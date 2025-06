Mercato - PSG : Les prochaines recrues enfin dévoilées ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique l'avait assuré aux caméras de Movistar+. Si Neymar et Lionel Messi étaient restés au PSG à l'été 2023, il n'aurait pas donné son aval pour devenir leur entraîneur. Le technicien espagnol souhaite avoir un effectif prêt à suivre sa méthodologie collective et les résultats du Paris Saint-Germain lui donnent raison. Au point où ils indiquent la suite des évènements sur le mercato à en croire Pierre Ménès.

Le Paris Saint-Germain a été sacré champion d'Europe le 31 mai dernier. L'occasion pour Nasser Al-Khelaïfi de remporter son pari remontant à juin 2022 : la fin de l'ère des strass et des paillettes au club et de baser la politique sportive sur le développement de jeunes talents. Mission accomplie trois ans plus tard avec en prime la première Ligue des champions de l'histoire du PSG.

«Je serais très étonné de voir une star confirmée signer au PSG» En bon chef d'orchestre, Luis Enrique a eu les clés de la gestion sportive en travaillant de concert avec le conseiller football Luis Campos. Selon Pierre Ménès, ce duo va continuer ainsi, sans stars. « Il est évident que le PSG ne va pas changer de projet de sitôt. Je serais très étonné de voir une star confirmée signer au PSG en tout cas tant que Luis Enrique sera sur le banc. Il veut des jeunes prometteurs, qu’il puisse façonner et rentrer dans son moule footballistique ».